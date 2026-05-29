Il Monza ha ottenuto la promozione in Serie A dopo aver superato il Catanzaro in una partita decisiva. La vittoria ha permesso alla squadra di tornare nella massima divisione dopo diversi anni. La promozione è stata ufficializzata con la conquista dei punti necessari per la promozione diretta, senza passare dai playout. La squadra ha concluso il campionato con il risultato desiderato, garantendosi la qualificazione alla massima serie nazionale.

Monza, missione finalmente compiuta: superato il Catanzaro e centrato il ritorno immediato in Serie A. La stagione dei brianzoli. Il Monza torna in Serie A. Di nuovo. I biancorossi riconquistano la massima serie dopo appena un anno di Serie B, completando il percorso attraverso i playoff. All’U?Power Stadium il Catanzaro di Aquilani vince 0?2, ma non basta per ribaltare il risultato dell’andata: il miglior piazzamento dei lombardi premia la squadra di Bianco, mentre ai calabresi vanno applausi convinti per un cammino straordinario. Un traguardo che il Monza aveva già sfiorato durante la regular season, al termine di una lotta serrata con Venezia e Frosinone per la promozione diretta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Monza, il ritorno in Serie A è realtà: Bianco completa l’impresa e riporta i brianzoli tra i grandi

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