Durante la partita di Serie A, il portiere ha compiuto diverse parate decisive, impedendo al Catanzaro di segnare e di ottenere la promozione. Il portiere ha parato più tiri nel corso dell'incontro, mantenendo il risultato invariato. L'attaccante ha avuto occasioni per segnare, ma non è riuscito a finalizzare nei momenti chiave. La gara si è conclusa con il risultato che ha favorito la squadra di casa, lasciando il Catanzaro senza reti e senza la promozione.

? Domande chiave Come ha fatto Thiam a negare la promozione al Catanzaro?. Perché Iemmello non è riuscito a segnare nei momenti decisivi?. Quali sono i pilastri tecnici che hanno garantito il ritorno del Monza?. Come influirà questo risultato sul futuro progetto sportivo di Aquilani?.? In Breve Gol di Fellipe Jack al 40' e parate decisive di Thiam.. Iemmello sbaglia occasioni cruciali al 55' e nel recupero finale.. Il Monza torna in massima serie dopo 43 anni di assenza.. Il progetto di Noto e Aquilani punta alla crescita dei giovani.. Il Monza torna in Serie A dopo un solo anno trascorso in cadetteria, battendo il Catanzaro per 2-0 all’U-Power Stadium nonostante l’impresa dei calabresi rimanesse a un passo dal compimento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, festa in Serie A: Thiam para miracoli e il Catanzaro resta a secco

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