Il Monza torna in Serie A dopo un solo anno in cadetteria, nonostante la sconfitta 2-0 nel ritorno della finale contro il Catanzaro. La squadra brianzola aveva perso anche l’andata, ma si è qualificata grazie al miglior piazzamento in regular season. La partita si è disputata all’U-Power Stadium, dove il Catanzaro ha ottenuto la stessa vittoria dell’andata. La promozione è quindi arrivata per il Monza, che festeggia il ritorno nella massima serie.

Il Monza torna in Serie A dopo un solo anno in cadetteria. Il club brianzolo esce sconfitto 2-0 nel ritorno della finale all’U-Power Stadium contro il Catanzaro (lo stesso risultato dell’andata) e conquista la promozione in virtù del migliore piazzamento nella regular season. Tanti applausi vanno comunque fatti alla squadra di Alberto Aquilani, che getta il cuore oltre l’ostacolo e per poco non compie il miracolo di ribaltare un esito quasi scontato. Va il grande merito ai giallorossi di aver fatto sognare una città, che per settimane ha cullato il sogno di ritornare in quella Serie A, che manca ormai da 43 anni. Un progetto fatto di giovani... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Al Catanzaro non basta la vittoria: il Monza fa festa e torna in Serie A

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