Il Monza ha ottenuto la promozione in Serie A dopo una partita finale molto combattuta contro il Catanzaro, che si è conclusa con un risultato stretto. La vittoria ha scatenato la festa nei tifosi allo stadio e in città, dove si sono verificati momenti di grande entusiasmo. La partita è stata caratterizzata da un equilibrio tra le due squadre, con continui tentativi di sbloccare il risultato fino al gol decisivo.

Monza – La prima volta non si scorda mai, ma anche la seconda fa il suo grande effetto, visto il film thriller andato in scena nella partita conclusiva. Dopo appena un anno di purgatorio il Monza torna in Serie A. Da Silvio Berlusconi a Lauren Crampsie, dal colosso italiano Fininvest all’ambizioso fondo americano Beckett Layne Ventures, da Adriano Galliani a Mauro Baldissoni, da Giovanni Stroppa a Paolo Bianco. Rispetto a quattro anni fa, a quello stesso 29 maggio in cui si materializzò la prima promozione, sono cambiati proprietario, amministratore delegato, allenatore e anche gran parte dei giocatori. Ma ciò che è rimasta invariata è la voglia della nuova società biancorossa, insediatasi lo scorso luglio, di riportare il club nella massima categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il Monza torna in Serie A ma quanta paura con il Catanzaro: allo stadio e in città esplode la festa biancorossa

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