Monza è festa per la Serie A | il pullman scoperto in trionfo tra migliaia di tifosi

Da sport.quotidiano.net 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monza, il pullman scoperto ha attraversato le strade tra migliaia di tifosi in festa, celebrando la promozione in Serie A. Tra i partecipanti, l’esterno portoghese Dany Mota si è unito al corteo, scambiando brindisi con una bottiglia di spumante. Il corteo ha coinvolto numerosi supporter e si è svolto senza incidenti. La manifestazione ha segnato il traguardo della squadra, con grande partecipazione popolare.

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Monza, 30 maggio 2026 – L’esterno portoghese Dany Mota si butta sul cassone della jeep che precede il corteo, una bottiglia di spumante aperta in mano con cui si innaffia abbondantemente e gli occhialoni da sole. La folla urla “uno di noi, Mota sei uno di noi!”. Poi arriva, preceduta dalle camionette di polizia, guardia di finanza e polizia locale, il pullman scoperto con la scritta “Monza is back”  e sopra tutti i giocatori eroi della promozione in Serie A, compreso Keita Balde, pur a lungo accantonato e messo fuori squadra, che cantano ed esultano. https:www.ilgiorno.itvideoil-monza-torna-in-serie-a-la-festa-in-centro-citta-con-i-tifosi-wt7ior0v È la festa più bella del Monza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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