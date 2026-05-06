Festa scudetto Inter quando sarà | data orario e il nuovo tragitto del pullman scoperto

Dopo la conquista matematica del campionato di Serie A 2025-2026, i tifosi dell’Inter si preparano a celebrare lo scudetto. È stata annunciata la data e l’orario della festa, insieme al nuovo percorso del pullman scoperto che accompagnerà i festeggiamenti in città. La celebrazione è prevista nei prossimi giorni, con dettagli organizzativi condivisi dagli enti coinvolti.

Dopo la vittoria matematica del campionato di Serie A 2025-2026, i tifosi già pensano alla festa scudetto dell’Inter. Il grande appuntamento cittadino – quello con la coppa, San Siro, il pullman scoperto e l’abbraccio nerazzurro verso il centro di Milano – ha già una data, un orario e un percorso prestabilito. Tutto per una giornata pensata per celebrare il ventunesimo titolo nerazzurro, con un’organizzazione pensata nei minimi dettagli per evitare ogni problema di ordine pubblico. Festa scudetto dell’Inter: data, orario e tragitto del pullman scoperto. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. L’Inter ha vinto lo scudetto 2025- 2026 e i primi festeggiamenti si sono già visti tra San Siro e piazza Duomo, con tifosi e alcuni giocatori protagonisti della notte nerazzurra.🔗 Leggi su Funweek.it

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