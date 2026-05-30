Il Monza ha vinto la finale contro il Catanzaro, sfiorando l'impresa di promozione in Serie A. La partita è stata molto combattuta e ha visto i calabresi avvicinarsi alla vittoria, ma alla fine ha prevalso la squadra di casa.

Monza-Catanzaro, una finale da batticuore: i calabresi sfiorano l’impresa, ma in Serie A va il Monza Il calcio sa essere crudele. E la finale playoff di Serie B tra AC Monza e US Catanzaro 1929 ne è stata l’ennesima dimostrazione. Al termine di una serata carica di tensione, emozioni e colpi di scena, il Catanzaro ha vinto 2-0 all’U-Power Stadium, pareggiando il risultato dell’andata. Ma non è bastato: grazie al miglior piazzamento ottenuto nella stagione regolare, è il Monza a conquistare la promozione in Serie A. Una beffa sportiva enorme per i giallorossi di Alberto Aquilani, che sono arrivati a un passo da un’impresa che avrebbe avuto il sapore della leggenda. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - MONZA -CATANZARO

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Monza - Catanzaro

Notizie e thread social correlati

Catanzaro-Monza (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partita tirata al Militare di CatanzaroLunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00 si disputa a Catanzaro la partita tra la squadra locale e il Monza.

Catanzaro-Monza (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Partita tirata al Militare di CatanzaroLunedì 6 aprile 2026 alle 15:00 si gioca al campo Militare di Catanzaro la sfida tra Catanzaro e Monza.

Temi più discussi: MONZA-CATANZARO AFFIDATA A MASSA; Finale Playoff, Ritorno | Monza - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Monza-Catanzaro, la A in una sera; Serie B: oggi Monza-Catanzaro, finale di ritorno dei playoff.

#Calcio Dopo un anno in B, il #Monza torna in #SerieA e si ribattezza 'MonzA'. Viene battuto dal Catanzaro per 2-0 nella finale playoff ma, grazie al risultato dell'andata e al miglior piazzamento in classifica, è promosso insieme a Venezia e Frosinone Foto Ti x.com

Catanzaro's Serie A dream ends [Monza 0:2 Catanzaro [2:2 agg.] reddit

Monza-Catanzaro 0-2: i brianzoli vanno in Serie A, ai giallorossi non basta la vittoriaTra poco Monza e Catanzaro scenderanno in campo per giocarsi l'acceso in Serie A. La gara è valida per la finale di ritorno dei playoff, con i brianzoli favoriti visto il successo ... ilmessaggero.it

Il Monza è promosso in Serie A, il Catanzaro vince ma non bastaIl Monza torna in Serie A. Oggi, venerdì 29 maggio, i brianzoli si sono conquistati la promozione nella massima serie, nonostante la sconfitta interna per 2-0 contro il Catanzaro nel ritorno della fin ... adnkronos.com