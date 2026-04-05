Lunedì 6 aprile 2026 alle 15:00 si gioca al campo Militare di Catanzaro la sfida tra Catanzaro e Monza. La squadra ospite, guidata dall’allenatore Bianco, cerca di mantenere il passo in classifica, dopo aver vinto le ultime quattro partite. Il Monza potrebbe perdere terreno in classifica in caso di risultato negativo, mentre i padroni di casa puntano a consolidare la posizione in casa. Sono state rese note le formazioni ufficiali, le quote e i convocati.

Un successo nelle ultime 4 partite e il Monza di Bianco rischia di vedersi scivolare di mano la promozione diretta, ed è impegnato quest’oggi nella complicata trasferta di Catanzaro. La squadra di Aquilani è in grande ascesa, quinta e in piena zona playoff, fermata giusto nell’ultimo turno dal nuovo Cesena di Ashley Cole. Le aquile in casa inoltre hanno perso solamente una gara e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catanzaro-Monza (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Partita tirata al Militare di Catanzaro

Catanzaro-Monza (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partita tirata al Militare di CatanzaroUn successo nelle ultime 4 partite e il Monza di Bianco rischia di vedersi scivolare di mano la promozione diretta, ed è impegnato quest’oggi nella...

Catanzaro-Monza (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiUn successo nelle ultime 4 partite e il Monza di Bianco rischia di vedersi scivolare di mano la promozione diretta, ed è impegnato quest’oggi nella...

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