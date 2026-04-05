Lunedì 6 aprile 2026 alle ore 15:00 si disputa a Catanzaro la partita tra la squadra locale e il Monza. La sfida si svolge al campo Militare e vede le due squadre affrontarsi in una giornata importante, con il Monza che arriva da quattro risultati utili consecutivi. La formazione ospite cerca di consolidare la propria posizione in classifica, mentre i padroni di casa intendono sfruttare il fattore campo. Sono stati resi noti i convocati e le probabili formazioni.

Un successo nelle ultime 4 partite e il Monza di Bianco rischia di vedersi scivolare di mano la promozione diretta, ed è impegnato quest’oggi nella complicata trasferta di Catanzaro. La squadra di Aquilani è in grande ascesa, quinta e in piena zona playoff, fermata giusto nell’ultimo turno dal nuovo Cesena di Ashley Cole. Le aquile in casa inoltre hanno perso solamente una gara e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Catanzaro-Monza (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Partita tirata al Militare di Catanzaro

Catanzaro-Monza (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiUn successo nelle ultime 4 partite e il Monza di Bianco rischia di vedersi scivolare di mano la promozione diretta, ed è impegnato quest’oggi nella...

Bari-Modena (lunedì 06 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, convocati, quote, pronosticiUn Bari reduce da due sconfitte ospita un Modena che invece viene da due vittorie, contro lo Spezia per 3-0 e contro il Mantova per 2-1, sempre al...

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Catanzaro-Monza: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Catanzaro-Monza di Lunedì 6 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net

Catanzaro, esame Monza: Alesi con Liberali per ispirare PittarelloAquilani senza Iemmello e Nuamah: già studiata la formula con i due ex milanisti. Bianco: «Catanzaro squadra credibile e di qualità». Nell''89 l'ultimo successo. Fischietto ad Ayroldi. catanzaroinforma.it

I convocati per #CatanzaroMonza, 33° giornata di #SerieBKT https://www.acmonza.com/it/news/catanzaro-monza-i-convocati-05042026/ facebook

#Catanzaro e #Monza possono scrivere dei record prima della fine di questa #SerieB. Per i biancorossi la prima occasione sarà lunedì... #CatanzaroMonza #statistichecalcio #stats #footballdata #precedenticalcio #calcio #calcioitalia #FootStats x.com