Natale Pd denuncia problemi per la raccolta porta a porta a Montesilvano | Criticità nei condomini e nelle strade strette

Il consigliere comunale del Partito Democratico segnala difficoltà nella distribuzione del servizio di raccolta porta a porta a Montesilvano. Secondo quanto riferito, ci sono criticità nei condomini e nelle strade strette che ostacolano il regolare svolgimento della raccolta. La questione viene sollevata senza riferimenti a interventi specifici o responsabilità dirette dell’amministrazione comunale.

La consigliera comunale del Partito Democratico di Montesilvano Manuela Natale pone alcune critiche e riflessioni in merito alla gestione della raccolta porta a porta a Montesilvano Due problemi importanti interessano l'estensione della raccolta porta a porta a Montesilvano, di cui l'amministrazione De Martinis non sembra occuparsi. A dirlo la consigliera comunale Manuela Natale del Pd che interviene con l'estensione ulteriore del servizio ad altre zone della città, in particolare il lungomare e le relative traverse. "Il sindaco descrive la differenziata come un trionfo, così non è se ci si pone dal lato dei cittadini. Emergono due problemi evidenti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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