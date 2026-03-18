Otto giovani sono stati arrestati a Montesarchio con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. L'intervento è seguito a una violenta aggressione avvenuta fuori da una discoteca, che ha coinvolto due giovani. La polizia ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare, chiudendo un episodio che ha destato molta preoccupazione nella comunità.

È di otto giovani arrestati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Montesarchio, dove sono state eseguite misure cautelari per una violenta aggressione avvenuta all’esterno di una discoteca. I fatti, che hanno visto coinvolti ragazzi di Benevento e dell’area Foglianise-Vitulano, sono stati ricostruiti grazie a un’articolata indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. Le indagini e l’esecuzione delle misure cautelari Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, nella mattinata odierna il personale della Compagnia di Montesarchio ha dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari nei confronti di otto giovani. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Otto arrestati per tentato omicidio a Montesarchio, terrificante spedizione punitiva contro due giovani

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