Giornata del Made in Italy | a Montesarchio il dialogo tra scuola e imprese guarda al futuro

A Montesarchio si è svolta una giornata dedicata al Made in Italy, con un incontro tra rappresentanti di scuole, imprese e istituzioni locali. L'obiettivo principale è stato mettere in evidenza le eccellenze del territorio caudino e rafforzare i collegamenti tra il mondo scolastico e quello imprenditoriale. L'evento ha previsto discussioni e presentazioni, con l’intento di favorire collaborazioni future per lo sviluppo economico e formativo della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Dare risalto alle eccellenze del territorio caudino rafforzando il legame tra imprese, scuola e istituzioni. Stamani, nella Sala consiliare del Comune di Montesarchio, l’appuntamento dedicato alla Giornata Nazionale del Made in Italy, giunta alla sua terza edizione e promossa dall’Amministrazione comunale insieme al Liceo ‘E. Fermi’. L’iniziativa ha riunito studenti, docenti, rappresentanti delle istituzioni e aziende della Valle Caudina in un momento di confronto sulle eccellenze produttive locali e sulle opportunità offerte ai giovani dal legame tra formazione e mondo del lavoro. “Questa giornata è il culmine di...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giornata del Made in Italy: a Montesarchio il dialogo tra scuola e imprese guarda al futuro Notizie correlate Giornata del Made in Italy: a Montesarchio scuola, istituzioni e imprese insieme per valorizzare il territorioTempo di lettura: 2 minutiIn occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, il Comune di Montesarchio, in collaborazione con il Liceo del Made... Montesarchio: scuola e imprese si incontrano per il Made in ItalyMercoledì 15 aprile, alle ore 9:00, la Sala consiliare del Comune di Montesarchio ospiterà un incontro strategico che mette al centro il legame tra... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Giornata nazionale del Made in Italy 2026, i dati sull'eccellenza italiana nel mondo; Porte aperte al Dipartimento per la giornata del Made in Italy 2026; Giornata del Made in Italy: cos'è, a cosa serve e perché non bisogna sottovalutarla; Giornata nazionale del Made in Italy. Celebrata anche a Stoccolma la Giornata del Made in ItalySi è celebrata oggi in Ambasciata d'Italia a Stoccolma la Giornata del Made in Italy, dedicata quest'anno a promuovere la creatività, l'eccellenza e il saper fare italiano nel mondo. (ANSA) ... ansa.it Giornata del Made in Italy 2026: la nota del ministro CrosettoIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, in occasione della Giornata del Made in Italy 2026, ha dichiarato in una nota che: Il Made in Italy è molto più di un marchio: è identità, visione e responsa ... avionews.it Oggi e' la giornata del Made in Italy: noi promotori del modello Culturitalia interamente trasposto nell'art'31 della legge 206/ 2023 Made in Italy, i Sistemi turistici di Destinazione e il Manager di Destinazione. Grazie all'Onorevole Pino Bicchielli primo firmatario, facebook 15 aprile | Giornata nazionale del Made in Italy Creatività. Qualità. Saper fare. Nei territori, le radici del Made in Italy. #GiornataNazionaleMadeinItaly2026 @UrsoAdolfo @mimit x.com