Avviato l' iter per l' esecuzione dei lavori alla rete fognaria

Il Comune di Cesa ha avviato le procedure necessarie per l'esecuzione dei lavori sulla rete fognaria in via Federico II. L'obiettivo è portare avanti le pratiche amministrative che permetteranno di realizzare l’intervento. Attualmente, l’iter riguarda la fase di approvazione e autorizzazione, con l’intenzione di procedere alla fase esecutiva una volta completati gli step burocratici. La realizzazione della rete fognaria rappresenta un passo importante per migliorare le servizi nella zona.

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