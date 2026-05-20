Avviato l' iter per l' esecuzione dei lavori alla rete fognaria
Il Comune di Cesa ha avviato le procedure necessarie per l'esecuzione dei lavori sulla rete fognaria in via Federico II. L'obiettivo è portare avanti le pratiche amministrative che permetteranno di realizzare l’intervento. Attualmente, l’iter riguarda la fase di approvazione e autorizzazione, con l’intenzione di procedere alla fase esecutiva una volta completati gli step burocratici. La realizzazione della rete fognaria rappresenta un passo importante per migliorare le servizi nella zona.
Il Comune di Cesa è impegnato nel completamento dell'iter amministrativo per la realizzazione della rete fognaria in via Federico II. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta comunale, è stata adottata la determina a contrarre per l’indizione della procedura di gara. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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