Avviato l' iter per l' esecuzione dei lavori alla rete fognaria

Da casertanews.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Cesa ha avviato le procedure necessarie per l'esecuzione dei lavori sulla rete fognaria in via Federico II. L'obiettivo è portare avanti le pratiche amministrative che permetteranno di realizzare l’intervento. Attualmente, l’iter riguarda la fase di approvazione e autorizzazione, con l’intenzione di procedere alla fase esecutiva una volta completati gli step burocratici. La realizzazione della rete fognaria rappresenta un passo importante per migliorare le servizi nella zona.

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Il Comune di Cesa è impegnato nel completamento dell'iter amministrativo per la realizzazione della rete fognaria in via Federico II. Dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte della giunta comunale, è stata adottata la determina a contrarre per l’indizione della procedura di gara. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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