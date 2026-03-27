La giunta comunale di Chieti ha approvato il progetto presentato da Ecolan spa per la gestione dei servizi di igiene urbana. L'adozione del provvedimento segna l'inizio dell'iter per l'affidamento del servizio, con l'obiettivo di avviare le procedure successive previste dalla normativa vigente. La decisione è stata comunicata ufficialmente attraverso un documento pubblico.

Fra le novità, la trasformazione dell’area di Santa Filomena in centro operativo attrezzato, eliminando criticità ambientali legate al trasbordo dei rifiuti Sì della giunta comunale di Chieti al progetto per la gestione dei servizi di igiene urbana proposto da Ecolan spa. La delibera approvata nella giornata di giovedì 26 marzo ha definito l’iter per l’affidamento in house del servizio e l’ingresso del Comune nella compagine societaria che si concluderà nei prossimi mesi con l’approvazione in consiglio comunale. “Si tratta di una delibera di proposta per il consiglio, organo a cui è demandata la decisione – spiega il sindaco Diego Ferrara -... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Sì della giunta al progetto per la gestione dei servizi di igiene urbana proposto da Ecolan spa: ecco l'iter per l'affidamento

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