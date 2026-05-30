montecchio saluta il dottor maurizio palazzi suo pediatra storico

A Montecchio il pediatra Maurizio Palazzi, attivo per 35 anni, ha terminato il suo servizio e si è ritirato. La notizia è stata comunicata alla comunità locale, che ha ringraziato il medico per il lungo impegno. La sua attività si è conclusa con il pensionamento, dopo oltre tre decenni dedicati alla cura dei bambini.

Montecchio ha salutato il suo storico pediatra. Dopo 35 anni di servizio il dottor Maurizio Palazzi è andato in pensione. A porgergli un affettuoso ringraziamento per l’attività svolta, sono intervenuti ieri il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli, insieme alle colleghe con cui il medico ha condiviso per anni lo studio, Mirka Marangoni, Anna Maria Sorio e Maria Rosa Serafini. Il dottor Palazzi ha iniziato a svolgere il ruolo di pediatra di famiglia nel 1991, inizialmente nell’ambulatorio in via Pio La Torre a Montecchio e negli ultimi dieci anni, nel punto pediatrico Arcobaleno, insieme alle colleghe che oggi si sono unite al Sindaco durante i saluti istituzionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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