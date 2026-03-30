Mario Giordano saluta il suo cameraman storico in diretta | Grazie per tutto quello che hai fatto

Durante la trasmissione, il conduttore ha ringraziato pubblicamente il suo cameraman storico, che si appresta a lasciare l’incarico dopo molti anni di lavoro. In diretta, ha salutato Cristiano, che ha partecipato alla trasmissione con un breve intervento. Sono stati fatti alcuni commenti sulla carriera e sul rapporto professionale, accompagnati da applausi e battute sul calcio. La trasmissione si è conclusa con una chiusura condivisa.