Storico pediatra ed ex primario addio al dottor Ferrè | Grazie per quello che hai fatto per i nostri bambini

Il dottor Ruggero Ferrè, pediatra e ex primario, è scomparso. Era noto per il suo impegno nel campo della pediatria e per aver lavorato come responsabile di un reparto. La sua attività ha coinvolto molte generazioni di bambini e famiglie, lasciando un ricordo duraturo tra colleghi e cittadini. La notizia ha suscitato cordoglio e riconoscimenti pubblici, con molti che hanno espresso gratitudine per il suo contributo professionale.

Alcune persone lasciano un segno profondo nelle comunità che attraversano: il dottor Ruggero Ferrè era una di queste. Scomparso all’età di 87 anni, lo storico primario della Pediatria di Esine è stato per decenni un punto di riferimento per la Vallecamonica, capace di trasformare profondamente la.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Addio a Maria Rita Parsi, Caterina Balivo: “Grazie per tutto quello che hai fatto” Mario Giordano saluta il suo cameraman storico in diretta: “Grazie per tutto quello che hai fatto”Mario Giordano chiama in studio il cameraman Cristiano, che va in pensione dopo anni a Fuori dal Coro: applauso, battute sul calcio e la chiusura... Altri aggiornamenti Si parla di: San Bonifacio, è l’ex pediatra Valeria Geremia la candidata sindaco per Verona Domani; San Bonifacio al voto: saliti a 8 i nomi dei candidati sindaco.