Monte Giove esclusa l?ipotesi omicidio L' esame sul corpo di Vasyl ritrovato nel pozzo | Le ferite compatibili con una caduta

Le autorità hanno escluso l'ipotesi omicidio nel caso di Vasyl Khomiak, il cui corpo è stato trovato nel pozzo. L'esame ha rilevato ferite che sembrano compatibili con una caduta da circa 30 metri di altezza. Monte Giove è il luogo dove è stato rinvenuto il corpo, e le analisi mediche hanno confermato che le ferite sono coerenti con questa versione.

FANO Le ferite sul corpo di Vasyl Khomiak sono compatibili con una rovinosa caduta da circa 30 metri di altezza. Lo avrebbero confermato gli esiti dell’autopsia effettuata ieri pomeriggio nell’ospedale Santa Croce, a Fano. L’esame è stato disposto dall’autorità giudiziaria per fare completa chiarezza sulla morte del trentaquattrenne originario dell’Ucraina, che viveva a Pesaro insieme con la madre. La tragedia Per valutazioni ulteriori, sarà però necessario attendere la relazione del medico legale incaricato dal sostituto procuratore Carlo Alberto Lafiandra, che sta seguendo il caso. Giovedì scorso il corpo senza vita di Khomiak è stato recuperato dai vigili del fuoco in fondo al pozzo senza acqua all’eremo di Monte Giove, profondo una trentina di metri. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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