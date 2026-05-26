Un uomo di 67 anni, pilota di aliante e manager, è morto durante una gara sul monte Grem. La vittima, britannica, stava partecipando a un evento internazionale partendo da Varese insieme ad altri 15 concorrenti. Durante la competizione, l’aliante si è schiantato in modo fatale. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine. Nessun altro partecipante è rimasto ferito.

LA TRAGEDIA. La vittima è un 67enne inglese, Jon Gotfield: partito da Varese stava partecipando a una competizione internazionale Con lui altri 15. «L’ho visto cadere e ho sentito il boato» Gorno. Quando hanno visto librarsi nel cielo quattro, poi cinque, quindi più di dieci alianti, la loro sorpresa non poteva far presagire la tragedia. Capita, dalle parti del monte Grem, sopra Gorno, di scorgere velivoli di questo tipo, «ma mai così tanti: sembrava uno stormo di uccelli che girava su se stesso come in un cerchio concentrico. Dopo un quarto d’oraventi minuti, all’alpeggio di Grina è arrivato anche l’elisoccorso» e la meraviglia di uno spettacolo tanto insolito ha assunto i contorni del dramma. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - «Pilota esperto di aliante e manager d’azienda»: la caduta fatale durante una gara sul monte Grem

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Temi più discussi: Pilota esperto di aliante e manager d’azienda: la caduta fatale durante una gara sul monte Grem; Incidente aereo nel pomeriggio: precipita con l'aliante, morto un pilota di 64 anni; Precipita nei boschi con l’aliante durante una gara: muore pilota; Gorno, precipita l'aliante di Jon Gatfield: morto il campione dei cieli alpini.

Pilota esperto di aliante e manager d’azienda: la caduta fatale durante una gara sul monte GremLa vittima è un 67enne inglese, Jon Gotfield: partito da Varese stava partecipando a una competizione internazionale Con lui altri 15. L’ho visto cadere e ho sentito il boato Gorno. ecodibergamo.it

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