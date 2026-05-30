Il consiglio comunale ha respinto la proposta di istituire un Garante dei diritti delle persone con disabilità. La mozione è stata bocciata durante una seduta, aprendo un dibattito pubblico sulla tutela e l'inclusione delle persone con disabilità nel territorio.

Bocciata la mozione per il Garante dei diritti delle persone con disabilità: si apre il dibattito su tutela e inclusione nel Comune. La recente bocciatura della mozione finalizzata all’istituzione del Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità nel Comune di Monte di Procida apre una riflessione che va oltre le dinamiche politiche e che investe direttamente il tema della tutela dei cittadini più fragili. La figura del Garante delle persone con disabilità rappresenta oggi uno strumento di civiltà giuridica e sociale adottato da numerosi enti locali italiani per garantire ascolto, mediazione e tutela a chi quotidianamente si confronta con ostacoli, discriminazioni e difficoltà nell’accesso ai servizi pubblici. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Monte di Procida dice no al Garante disabilità: polemica

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