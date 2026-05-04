Durante il ponte del Primo Maggio, i Carabinieri hanno effettuato controlli tra Pozzuoli e Monte di Procida. Sono state identificate diverse infrazioni e sono state trovate armi sequestrate. Sono state emesse multe per un totale di circa 19 mila euro. Inoltre, alcune persone sono state denunciate per vari motivi legati alle operazioni di verifica e sicurezza stradale.

Ponte del Primo Maggio sotto osservazione tra Pozzuoli e Monte di Procida: controlli dei Carabinieri, denunce, armi sequestrate e sanzioni stradali. Con l’avvicinarsi della stagione estiva e in occasione del ponte del Primo Maggio, i Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno intensificato i controlli nelle località turistiche dell’area flegrea, tra Pozzuoli e Monte di Procida, mete particolarmente frequentate per giornate all’aria aperta e aperitivi al tramonto. A diffondere la notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. Controlli rafforzati nelle zone turistiche. L’attività di presidio del territorio ha interessato strade, aree panoramiche e punti di maggiore afflusso.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Pozzuoli e Monte di Procida, maxi controlli: multe per 19mila euro

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