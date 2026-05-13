Nominata la Garante comunale Al servizio delle persone con disabilità Voto unanime per Antonietta Italia

Il consiglio comunale di Pesaro ha approvato all’unanimità la nomina di Antonietta Italia come nuova garante per le persone con disabilità. La sua nomina avrà una durata di tre anni e mira a rappresentare e tutelare i diritti delle persone con disabilità nel territorio comunale. La scelta è stata condivisa senza obiezioni durante la seduta di ieri.

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Antonietta Italia sarà per i prossimi tre anni la nuova garante per le persone con disabilità del Comune di Pesaro. Il profilo professionale, l’alta reputazione, la grande sensibilità e l’approfondita conoscenza del settore fanno di Antonietta Italia – logopedista, coordinatrice per 42 anni del servizio assistenza scolastica delle politiche educative del Comune – una figura già di notevole riferimento. Quando è andata in pensione, nel 2023, i bambini e gli alunni disabili che venivano seguiti dal servizio dal lei coordinato erano più di 200. Per il Consiglio comunale che l’ha voluta all’unanimità è stato difficile scegliere tra i quattro...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nominata la Garante comunale . Al servizio delle persone con disabilità. Voto unanime per Antonietta Italia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ferentino, il Consiglio istituisce la figura del Garante Comunale delle persone con disabilitàUno tra i primi comuni del Lazio ad istituire la figura del Garante comunale, ieri in Consiglio comunale di Ferentino, su proposta del Consigliere...