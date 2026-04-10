Il weekend del 11 aprile 2026 vedrà la trasmissione “Maschio e Storie al Bivio” con ospiti previsti per quella data. Le puntate saranno condotte da Monica Setta e Nunzia De Girolamo, che presenteranno vari momenti e interviste. I programmi televisivi di quel fine settimana si concentrano su temi di attualità e storie di personaggi noti, attirando l’interesse degli spettatori.

Il weekend televisivo del 11 aprile 2026 si preannuncia ricco di volti amati e storie che promettono di catturare l’attenzione del pubblico. Da una parte Storie al Bivio, il programma di Monica Setta che continua a conquistare gli spettatori con interviste intime e confessioni sorprendenti. Dall’altra Ciao Maschio, lo spazio di Nunzia De Girolamo dedicato ai protagonisti del mondo dello spettacolo, pronto a regalare un pomeriggio di racconti intensi e momenti di leggerezza. Chi arriverà in studio? Quali storie verranno svelate? E quali ospiti porteranno sul piccolo schermo emozioni e rivelazioni inattese? Scopriamolo insieme. La puntata di Storie al Bivio del 11 aprile 2026, in onda alle 15. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Ciao Maschio e Storie al Bivio, ospiti 11 aprile 2026: ecco i momenti più attesi dei salotti di Monica Setta e Nunzia De Girolamo

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