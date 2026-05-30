I cantieri proseguono nella tenuta di Mondeggi, dove si lavora per recuperare le strutture e i terreni dopo un lungo periodo di abbandono. La gestione della proprietà è al centro di un dibattito politico e legale, con un partito che definisce l’operazione come un insulto alla legalità. La questione riguarda le modalità di intervento e il rispetto delle normative vigenti, mentre le attività di recupero continuano sul sito.

di Manuela Plastina Vanno avanti i cantieri a Mondeggi, per far tornare a nuova vita la tenuta, le cascine e i campi dopo anni di abbandono. Di proprietà della Città Metropolitana, ereditata dall’ex Provincia di Firenze, da oltre 10 anni attendeva un ritorno in attività. Grazie a fondi Pnrr da oltre 44 milioni di euro, 4 milioni dal Governo e 422mila di risorse della Metrocittà, la tenuta sta rinascendo in un " Progetto di rigenerazione territoriale " che include villa, terreni e cascine. Ora bisogna affidarne la gestione. E iniziano le polemiche politiche. A tuonare sono i rappresentanti di Fd’I: i consiglieri regionali Matteo Zoppini e Claudio Gemelli, che è anche componente del consiglio della Città Metropolitana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mondeggi, la gestione è un caso. FdI: "È un insulto alla legalità"

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