Caso Amo | FdI chiede il cambio di Bosi per la gestione della società

Il partito di centrodestra ha richiesto la sostituzione del manager della società coinvolta nel caso Amo, sollevando dubbi sulla gestione attuale. Tra le questioni sollevate, ci sono le ragioni dietro il recupero di soli 60.000 euro su un totale di 582.000 euro e le accuse di favoritismi nei confronti di alcuni collaboratori. La richiesta di cambio arriva in un periodo di approfondimenti e analisi sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come si spiega il recupero di soli 60.000 euro su 582.000?. Perché la gestione di Bosi è accusata di proteggere i compagni?. Chi ostacolerà il recupero dei fondi pubblici secondo l'opposizione?. Cosa accadrà se la maggioranza boccerà la mozione di Fratelli d'Italia?.? In Breve Ammanco di 582.000 euro contro restituzione di soli 60.000 euro da parte di Reggianini.. Rimborso proposto in 60 rate infruttifere secondo le analisi di Elisa Rossini.. Decisione assemblea soci del 16 febbraio contestata per mancanza di azione di responsabilità.. Criticità segnalate alla Corte dei conti sulla gestione finanziaria della società Amo.. Il Consiglio Comunale di Modena affronta oggi la mozione presentata da Fratelli d’Italia che punta a rimuovere Andrea Bosi dalla carica di amministratore unico della società Amo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caso Amo: FdI chiede il cambio di Bosi per la gestione della società ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il ’caso Amo’ in Consiglio: "Operato fallimentare, Andrea Bosi va sostituito"Si discute oggi la mozione presentata da Fratelli d’Italia che chiede al Comune di Modena di sostituire l’Amministratore Unico Andrea Bosi. Leggi anche: «Controlli irrisori e sanzioni minime»: Fdi solleva il caso della moschea di via Mascaretti e chiede la chiusura Argomenti più discussi: Il ’caso Amo’ in Consiglio: Operato fallimentare, Andrea Bosi va sostituito; Forse il problema è non dire Ti amo a Stefania Andreoli - Vale Tutto; Possiamo dire ‘ti amo’ ai nostri figli? Le opinioni di due psicoterapeute a confronto; Non dite ti amo ai vostri figli: la psicoterapeuta Stefania Andreoli fa esplodere il dibattito.