Torino scontro in Circoscrizione | FdI abbandona l’aula per un insulto

Da ameve.eu 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, durante una riunione nella settima Circoscrizione, i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno lasciato l’aula dopo aver ricevuto un insulto. L’episodio ha portato alla sospensione dei lavori e ha suscitato l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta in aula dopo l’abbandono dei rappresentanti del partito di destra. La seduta è proseguita successivamente senza la presenza dei consiglieri di Fratelli d’Italia.

?? Cosa sapere I consiglieri di Fratelli d'Italia abbandonano l'aula della settima Circoscrizione di Torino. Il Presidente Luca Deri rifiuta le scuse dopo insulti alle norme regionali. Il Presidente della settima Circoscrizione di Torino, Luca Deri, ha scatenato una rottura istituzionale durante l'ultima seduta consiliare definendo in modo volgare le recenti normative regionali contro l'abusivismo dei mercati del scambio. L'episodio, avvenuto nel contesto dell'amministrazione locale tor .🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Torino, scontro in Circoscrizione: FdI abbandona l’aula per un insulto

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