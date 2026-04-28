Torino scontro in Circoscrizione | FdI abbandona l’aula per un insulto

A Torino, durante una riunione nella settima Circoscrizione, i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno lasciato l’aula dopo aver ricevuto un insulto. L’episodio ha portato alla sospensione dei lavori e ha suscitato l’intervento delle forze dell’ordine. Nessuna persona è rimasta in aula dopo l’abbandono dei rappresentanti del partito di destra. La seduta è proseguita successivamente senza la presenza dei consiglieri di Fratelli d’Italia.

?? Cosa sapere I consiglieri di Fratelli d'Italia abbandonano l'aula della settima Circoscrizione di Torino. Il Presidente Luca Deri rifiuta le scuse dopo insulti alle norme regionali. Il Presidente della settima Circoscrizione di Torino, Luca Deri, ha scatenato una rottura istituzionale durante l'ultima seduta consiliare definendo in modo volgare le recenti normative regionali contro l'abusivismo dei mercati del scambio. L'episodio, avvenuto nel contesto dell'amministrazione locale tor .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Torino, scontro in Circoscrizione: FdI abbandona l’aula per un insulto Notizie correlate Leggi anche: Consiglio al vetriolo a Treviglio: scontro Molteni (Pd) – Cologno (Fdi). Il dem sbotta e abbandona l’aula San Giorgio La Molara, scontro in Consiglio: la minoranza abbandona l’aulaTempo di lettura: 5 minutiClima teso nel Consiglio comunale di San Giorgio La Molara riunitosi lo scorso 24 febbraio 2026. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Scontro in strada e fuga sul monopattino: il caso di Barriera; Ora via Pacchiotti divide: Chicane pericolose o strada più sicura?; Targa partigiana bruciata a Torino: il 25 aprile si trasforma in scontro totale; Circoscrizioni, quasi tutto deciso ma resta uno scontro aperto nel centrosinistra. Scritta anarchica contro il 41 bis: imbrattamento al centro civico della Circoscrizione 4Una scritta di matrice anarchica contro il 41 bis è comparsa sui muri del Centro civico della Circoscrizione 4 di Torino, riaccendendo il dibattito sul clima politico e sulle tensioni legate al tema ... giornalelavoce.it 25 aprile: Torino, incendiata targa partigiana in largo Montebello(ANSA) - TORINO, 26 APR - A poche ore dalla festa della Liberazione, a Torino la targa partigiana di Largo Montebello è stata data alle fiamme. Lo segnala Sinistra Ecologista, secondo cui non è van ... msn.com Ho sentito a #OpenVar l’analisi del rigore concesso al Torino per fallo di mano di CarlosAugusto fatta dal neo designatore arbitrale #Tommasi. Se tanto mi da tanto, siamo passati dalla padella alla brace x.com Si può avere un ritorno del 16% certo che sì. Ti presentiamo questo monolocale in vendita a 29.000€ in via Gerdil, a Torino Un’opportunità interessante per chi cerca un investimento immobiliare con ottima resa piccolo prezzo, grande potenziale C - facebook.com facebook