Monaco voli bloccati | allarme drone dopo la segnalazione di due piloti

Notizia in breve

Due piloti hanno segnalato di aver visto un drone sorvolare le piste dell’aeroporto di Monaco, causando il blocco temporaneo dei voli. Dopo la segnalazione, le autorità hanno attivato le procedure di sicurezza e hanno cercato di individuare l’oggetto sospetto. Non ci sono ancora dettagli su chi abbia pilotato il drone o come siano stati individuati i movimenti dell’oggetto. La situazione è in fase di verifica.