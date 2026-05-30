I voli all’aeroporto di Monaco sono stati sospesi poco dopo le 9 del mattino, dopo che due piloti hanno segnalato di aver visto un drone. L’aeroporto è stato temporaneamente chiuso, ma è stato riaperto una volta che le autorità hanno verificato che l’allarme era rientrato. La polizia ha confermato l’avvistamento e l’interruzione dei voli, senza ulteriori dettagli sul drone o sulle misure adottate successivamente.

I voli all’aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, ha dichiarato un portavoce della polizia. «In coordinamento con il controllo del traffico aereo tedesco, le autorità di sicurezza hanno quindi deciso di chiudere le piste», ha affermato il portavoce, aggiungendo che «non è possibile dire quanto durerà la chiusura». Si è trattato di poco, le attività sono riprese dopo circa un’ora. Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ha dichiarato il portavoce della Polizia Federale presente all’aeroporto, ma non è stato trovato nulla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Germania, voli sospesi a Monaco dopo l'avvistamento di un drone. Aeroporto riaperto dopo l'allarme

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Germania, voli sospesi all'aeroporto di Monaco: due piloti avvistano un drone

Notizie e thread social correlati

Germania, voli sospesi all’aeroporto di Monaco dopo l’avvistamento di un drone: “Chiuse le piste”All'aeroporto di Monaco sono stati sospesi i voli dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un drone.

Allarme drone a Monaco: sospesi i voli e chiuse le piste dell’aeroportoL’aeroporto di Monaco ha sospeso i voli e chiuso le piste dopo una segnalazione da parte di due piloti di un drone sospetto.

Temi più discussi: Wizz Air punta su Alghero e Olbia, 11 rotte e 440mila posti per l'estate; Vasto rogo nel Cagliaritano, elicotteri in volo e case evacuate; L'Idf spara contro un aereo civile scambiandolo per un drone in Cisgiordania, nessun ferito; Hyundai Tucson: stile, spazio e versatilità per il suv coreano al top del segmento.

#Germania Voli sospesi, chiuso l'aeroporto di #Monaco dopo che due piloti hanno avvistato un velivolo, presumibilmente un drone, poco dopo le 9. Lo annuncia la polizia specificando che, al momento, non è possibile stabilire quando lo scalo sarà di nuovo x.com

Germania, voli sospesi a Monaco dopo l'avvistamento di un drone(ANSA-AFP) - BERLINO, 30 MAG - I voli all'aeroporto di Monaco sono stati sospesi dopo che due piloti hanno segnalato l'avvistamento di un presunto drone poco dopo le 9 del mattino, ha dichiarato un po ... msn.com

Germania, voli sospesi a Monaco dopo l'avvistamento di un drone: era vicino alle pisteL'aeroporto di Monaco di Baviera, secondo scalo più trafficato della Germania, ha sospeso le operazioni dopo che due piloti hanno ... msn.com