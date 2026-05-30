Allarme drone a Monaco | sospesi i voli e chiuse le piste dell’aeroporto

Notizia in breve

L’aeroporto di Monaco ha sospeso i voli e chiuso le piste dopo una segnalazione da parte di due piloti di un drone sospetto. La presenza del drone è stata segnalata durante le operazioni di volo, portando alla temporanea interruzione delle attività aeroportuali. Le autorità hanno avviato indagini per identificare il responsabile e verificare la presenza di eventuali altri droni nella zona. La sospensione dei voli è ancora in vigore fino a nuove comunicazioni.