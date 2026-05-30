Allarme drone a Monaco | sospesi i voli e chiuse le piste dell’aeroporto

Da dayitalianews.com 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’aeroporto di Monaco ha sospeso i voli e chiuso le piste dopo una segnalazione da parte di due piloti di un drone sospetto. La presenza del drone è stata segnalata durante le operazioni di volo, portando alla temporanea interruzione delle attività aeroportuali. Le autorità hanno avviato indagini per identificare il responsabile e verificare la presenza di eventuali altri droni nella zona. La sospensione dei voli è ancora in vigore fino a nuove comunicazioni.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Immagine di repertorio. Segnalazione da parte di due piloti. Momenti di tensione nella mattinata del 30 maggio all’aeroporto di Monaco di Baviera, dove le operazioni di volo sono state temporaneamente interrotte dopo la segnalazione di un presunto drone avvistato nei pressi dello scalo. L’allarme è scattato poco dopo le 9 del mattino, quando due piloti hanno riferito di aver notato un oggetto compatibile con un drone nell’area interessata dalle attività aeroportuali. Stop ai decolli e agli atterraggi. A seguito della segnalazione, le autorità competenti hanno attivato immediatamente le procedure di sicurezza previste per questo tipo di situazioni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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