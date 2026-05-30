Gli armatori hanno chiesto che la stazione marittima di Molo Beverello venga riorganizzata, eliminando barriere come catene, transenne e cancelli. La proposta prevede di rivedere l’attuale configurazione per ottimizzare gli spazi disponibili. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali o dettagli sui tempi di intervento, ma la richiesta è condivisa da tutti gli operatori coinvolti. La questione riguarda esclusivamente l’organizzazione degli spazi e la gestione logistica della struttura portuale.

Come si esce dal bunker Beverello? Basta con catene, transenne, cancelli. Gli armatori sono tutti d’accordo: bisogna rivedere l’impostazione e sfruttare al massimo tutti gli spazi. Basta con passeggeri tenuti chiusi dentro fino alla partenza del mezzo. «Siamo pronti - ha detto Maurizio Aponte, ceo di Navigazione Libera del Golfo - a rivedere l’impostazione della Stazione marittima. I varchi non possono essere tenuti tutti chiusi, chi sbarca da un mezzo deve avere la possibilità di entrare senza dover fare tutto il percorso previsto per le partenze». La Stazione marittima non deve essere attiva solo per chi deve partire, deve essere un punto di attesa e di ristoro anche per chi arriva. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Molo Beverello, gli armatori in campo: «La Stazione marittima non sia più un bunker»

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