La Celebrity Constellation al molo 3 Gennaio | turisti trasferiti in navetta verso la Stazione Marittima

Oggi, nel porto di Salerno, la nave da crociera Celebrity Constellation è attraccata al molo 3 gennaio. Durante la giornata, alcuni turisti sono stati trasferiti in navetta verso la Stazione Marittima. La presenza della nave ha attirato l’attenzione di visitatori e residenti, mentre le operazioni di spostamento sono state gestite dalle autorità portuali. La nave rimane ormeggiata nel porto in attesa di proseguire il suo itinerario.