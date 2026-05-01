La Celebrity Constellation al molo 3 Gennaio | turisti trasferiti in navetta verso la Stazione Marittima
Oggi, nel porto di Salerno, la nave da crociera Celebrity Constellation è attraccata al molo 3 gennaio. Durante la giornata, alcuni turisti sono stati trasferiti in navetta verso la Stazione Marittima. La presenza della nave ha attirato l’attenzione di visitatori e residenti, mentre le operazioni di spostamento sono state gestite dalle autorità portuali. La nave rimane ormeggiata nel porto in attesa di proseguire il suo itinerario.
Oggi la nave da crociera Celebrity Constellation, attualmente attraccata al molo 3 gennaio, sta attirando l’attenzione non solo per la sua presenza imponente nel porto di Salerno, ma anche per un dettaglio organizzativo curioso.La curiosità Nonostante la nave sia ormeggiata in una zona diversa.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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