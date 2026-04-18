Entro la fine dell’anno sarà completato un nuovo molo dedicato alle crociere, mentre la stazione marittima entrerà in funzione nel 2029. La Spezia si conferma come un punto di riferimento nel settore, con un aumento di interesse da parte degli operatori e dati che testimoniano questa crescita. La realizzazione delle infrastrutture mira a migliorare la capacità di accoglienza e a sostenere il ruolo della città nel turismo marittimo internazionale.

La Spezia, 18 aprile 2026 – Un’importanza crescente nel panorama internazionale certificata da dati e dall’interesse degli operatori. I porti di Spezia e Marina di Carrara protagonisti alla Seatrade Cruise Global di Miami, la fiera crocieristica più importante al mondo dalla quale l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale Spezia torna con un importante riconoscimento: anche nel 2025, Spezia si è posizionato fra i primi 20 porti in Europa e ottavo tra le destinazioni italiane. Non a caso partecipando alla collettiva di Assoporti “Cruise Italy”, l’Authority spezzina ha annunciato che entro quest’anno sarà completata la costruzione del molo a doppio accosto per le crociere a calata Paita, mentre la nuova stazione marittima sarà operativa dal 2029.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La risorsa delle crociere: nuovo molo entro l’anno. La stazione marittima sarà operativa dal 2029

Notizie correlate

Metro Linea 1, la stazione Tribunale aprirà entro maggio: sarà il nuovo capolineaLa nuova fermata della Linea 1 alle spalle della Procura di Napoli entrerà in funzione con qualche settimana di ritardo rispetto alla scadenza...

Senago, la nuova Casa di Comunità sarà operativa entro giugnoE’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non… Nel settore della riabilitazione e del benessere, si sta delineando un...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Costa crociere, al via un Recruiting Lab per coprire 57 posizioni di lavoro; Crociere ad Ancona, Federalberghi Confcommercio: Sviluppo portuale riguarda l’intera regione; Navigare, anzi esplorare: Fincantieri avvia la costruzione di 4 navi da crociera per MSC. Il lusso in pillole; Grandi navi, le nostre imprese ne hanno bisogno.

Porto di Ancona, al via la stagione 2026 delle crociere: ci saranno 45 toccate, il 3 aprile arriva Msc LiricaANCONA – È cominciata la stagione delle crociere nel porto di Ancona. La prima nave attraccata è stata Viking Star, arrivata alle 7 da Venezia. Viking Star è una nave da crociera di lusso. Con una ... corriereadriatico.it

Crociere, risorsa strategica. Ma con collegamenti miglioriNevio Salimbeni, capolista di ’Progetto Ravenna’, interviene sul tema del turismo: Le crociere – spiega – sono una risorsa strategica per il turismo di Ravenna. Servono collegamenti più integrati e ... ilrestodelcarlino.it

Fials Taranto: “Sanitaservice risorsa essenziale da difendere” - facebook.com facebook

Innovazione e gestione dell’acqua: una leva strategica per il futuro delle filiere. Abbiamo partecipato alla 58ª edizione di Vinitaly, presso Casa Coldiretti, al panel dedicato al contributo della risorsa idrica allo sviluppo produttivo, portando il nostro punto di vista x.com