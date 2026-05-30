Molise | via al Piano Sicurezza 2026 per le spiagge del litorale

Il Piano Sicurezza 2026 è stato avviato sulle spiagge del litorale molisano, con l’obiettivo di regolare l’accesso alle aree, in particolare a quelle libere. Le nuove norme prevedono controlli coordinati tra i Comuni e la Capitaneria di Porto, con l’intento di migliorare la sorveglianza e la gestione dei flussi di persone. Le modifiche alle regole riguardano l’accesso alle spiagge non attrezzate e la presenza di personale di vigilanza.

? Domande chiave Come cambieranno le regole per chi frequenta le coste libere?. Quali nuovi controlli coordineranno i Comuni con la Capitaneria di Porto?. Perché la pulizia degli arenili è diventata una priorità strategica?. Chi garantirà il rispetto delle nuove norme durante la balneazione?.? In Breve Piano basato sull'articolo 13 della legge regionale numero 5 del 2006.. Lavori tecnici avviati il 20 marzo con i comuni di Termoli e Campomarino.. Coinvolgimento diretto dei comuni di Montenero di Bisaccia e Petacciato nel coordinamento.. Misure integrate con le ordinanze della Capitaneria di Porto di Termoli.. La Giunta regionale approva il Piano di Sicurezza 2026 per le spiagge del litorale molisano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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