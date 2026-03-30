Piano spiagge libere 2026 maxi-finanziamento per cambiare il volto del litorale

Il piano per le spiagge libere del 2026 prevede un finanziamento considerevole destinato a migliorare le aree costiere. Le iniziative includono l'installazione di servizi per l'accessibilità, interventi di pulizia e dotazioni di attrezzature. Sono previste anche misure di sicurezza, sistemi di monitoraggio ambientale e l’organizzazione di eventi sul lungomare.

Roma, 30 marzo 2026 – Spiagge accessibili, pulite e attrezzate. Ma anche sicurezza, monitoraggio ambientale ed eventi. I Comuni del Lazio potranno affrontare la stagione balneare con il sostegno della Regione Lazio che, anche per il 2026, ha confermato lo stanziamento di 3 milioni di euro. Si tratta di una misura strutturale dell’amministrazione Rocca, su cui la Regione ha investito complessivamente 12 milioni di euro dal 2023 ad oggi. La delibera è stata già approvata in Giunta, rendendo le risorse immediatamente disponibili per le amministrazioni locali. Il Piano di valorizzazione e promozione economica degli arenili destinati alla libera... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Maxi intervento da 10 milioni per cambiare volto al litorale di Rimini nord: cosa prevede il progettoApprovato il documento di fattibilità: previste nuove scogliere al largo e l’allungamento del molo per migliorare qualità delle acque e sicurezza Una... Erosione costiera, finanziamento da quasi 5 mln di euro per proteggere le spiagge libereOSTUNI - Un risultato di grande rilievo per il Comune di Ostuni sul fronte della tutela e della sicurezza del litorale.