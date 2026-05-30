Molise riforma culturale | il piano per rilanciare l’economia

Nella regione del Molise è stato presentato un nuovo piano per rilanciare l’economia attraverso la cultura. Il progetto mira a trasformare il settore culturale in un motore di sviluppo, puntando su iniziative concrete invece di contributi a pioggia. Sono state illustrate strategie per valorizzare il patrimonio locale e promuovere eventi, con l’obiettivo di stimolare il turismo e l’occupazione.

? Punti chiave Come può la cultura trasformarsi in un vero motore economico regionale?. Quali sono le proposte concrete per superare i contributi a pioggia?. Perché la crescita italiana è ferma all'1% rispetto all'Europa?. Chi porterà le istanze degli operatori culturali in Assemblea legislativa?.? In Breve Linda Laura Sabbadini analizza il ristagno economico italiano dell'1% dal 2008.. La povertà in Italia è raddoppiata dal 2012 secondo i dati ISTAT.. Le consigliere Alessandra Salvatore e Micaela Fanelli porteranno la proposta in Assemblea.. L'evento a Villa De Capoa si è concluso con il DJ set di O' Zulù.. Villa De Capoa ospita Molise Culture: il Partito Democratico propone una riforma strutturale per il settore culturale regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Molise, 2 auto sul ponte crollato: una in salvo, in corso le ricerche dell'altro mezzo - 02/04/2026

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