Un nuovo disegno di legge presentato in Senato punta a destinare i fondi provenienti dalla lotta alla pirateria sportiva per sostenere i vivai e le strutture sportive nazionali. La proposta prevede che le sanzioni applicate ai siti di streaming illegale vengano reimpiegate per rafforzare il settore giovanile e migliorare le infrastrutture sportive. Il testo è stato annunciato dal senatore che ha illustrato le principali linee della riforma.

? Cosa sapere Il senatore Marcheschi presenta in Senato la bozza di riforma per i fondi Totocalcio.. Le sanzioni per la pirateria finanzieranno i vivai e le infrastrutture sportive nazionali.. Il senatore Marcheschi presenta in Parlamento una bozza di riforma del calcio che punta a recuperare i diritti della vecchia Schedina Totocalcio per la Federcalcio, cercando soluzioni concrete dopo l’ennesima esclusione dell’Italia dai Mondiali. Tra le mura dei palazzi romani si muovono passi decisivi per tentare di ricostruire un sistema sportivo che sembra aver perso la bussola. La proposta, definita una bozza zero e curata da Marcheschi, nasce dalla necessità di trovare un accordo bipartisan che possa cambiare il volto del movimento calcistico nazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma calcio: il piano per rilanciare i vivai con i fondi Totocalcio

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