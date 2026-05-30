Mohammed sfigurato a 10 anni da una bomba israeliana l’appello per salvarlo | Va evacuato da Gaza e curato

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un bambino palestinese di 10 anni, rimasto gravemente ferito in un attacco aereo, chiede aiuto. Il bambino, colpito mentre viaggiava con il padre, ha perso l'occhio sinistro e non parla più. Il padre è morto poco dopo l’attacco. Un appello è stato lanciato per evacuare il bambino da Gaza e farlo curare in un luogo sicuro, sottolineando la necessità di interventi medici urgenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La storia di Mohammed, bimbo palestinese di 10 anni, rimasto gravemente ferito a seguito di un attacco aereo israeliano che ha colpito il veicolo civile nel quale viaggiava insieme al papà, morto poco dopo: "Non parla e ha perso l'occhio sinistro, deve operarsi. Va evacuato da Gaza per essere salvato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Una taglia da 10 milioni su Mojtaba. Hegseth: lui sfigurato e i leader topiUna taglia da 10 milioni di dollari è stata messa sulla testa di Mojtaba e di altri due esponenti di spicco della Repubblica islamica.

Gaza, ucciso da Israele capo dell'ala militare di Hamas: i funerali di Mohammed OdehA Gaza si sono svolti i funerali di un uomo ritenuto dal governo israeliano il nuovo leader dell’ala militare di Hamas.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web