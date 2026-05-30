Mohammed sfigurato a 10 anni da una bomba israeliana l’appello per salvarlo | Va evacuato da Gaza e curato

Un bambino palestinese di 10 anni, rimasto gravemente ferito in un attacco aereo, chiede aiuto. Il bambino, colpito mentre viaggiava con il padre, ha perso l'occhio sinistro e non parla più. Il padre è morto poco dopo l’attacco. Un appello è stato lanciato per evacuare il bambino da Gaza e farlo curare in un luogo sicuro, sottolineando la necessità di interventi medici urgenti.

La storia di Mohammed, bimbo palestinese di 10 anni, rimasto gravemente ferito a seguito di un attacco aereo israeliano che ha colpito il veicolo civile nel quale viaggiava insieme al papà, morto poco dopo: "Non parla e ha perso l'occhio sinistro, deve operarsi. Va evacuato da Gaza per essere salvato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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