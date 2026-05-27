A Gaza si sono svolti i funerali di un uomo ritenuto dal governo israeliano il nuovo leader dell’ala militare di Hamas. La salma, coperta da un drappo, è stata portata tra la folla durante la cerimonia. L’uomo è stato ucciso in un’operazione militare israeliana, secondo quanto riferito da fonti locali. La notizia arriva dopo che le autorità israeliane avevano annunciato di aver eliminato la figura di spicco.

A Gaza i funerali dell’uomo che, secondo Israele, sarebbe stato il nuovo leader dell’ala militare di Hamas. Mohammed Odeh ucciso martedì in un raid aereo dello Stato ebraico, nel quale sono morte altre cinque persone e una decina sono rimaste ferite. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha definito Odeh “uno degli artefici” degli attacchi sferrati il 7 ottobre 2023 dai miliziani palestinesi, che hanno dato il via a oltre due anni di guerra a Gaza. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Gaza, ucciso da Israele capo dell'ala militare di Hamas: i funerali di Mohammed Odeh

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Israele uccide comandate di Hamas: le immagini del raid che ha eliminato Odeh

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