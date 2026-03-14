Una taglia da 10 milioni su Mojtaba Hegseth | lui sfigurato e i leader topi

Una taglia da 10 milioni di dollari è stata messa sulla testa di Mojtaba e di altri due esponenti di spicco della Repubblica islamica. La decisione è stata annunciata recentemente e riguarda i tre uomini considerati figure chiave del regime. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale e alimenta le discussioni sulla situazione politica nella regione.

Taglia da 10 milioni di dollari sulla testa dei tre uomini di punta della Repubblica islamica. È la ricompensa offerta dal Dipartimento di Stato americano, sulla cui lista figurano la nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Ali Larijani e Ali Asghar, vicecapo dell'ufficio del defunto leader Ali Khamenei. Decapitati decine di leader del regime, gli Stati Uniti puntano alle ultime pedine ancora al centro del potere. L'annuncio americano arriva mentre è ancora giallo sul destino di Khamenei junior. "Ferito e probabilmente sfigurato", ha detto di lui il segretario alla Difesa Pete Hegseth durante un briefing al Pentagono. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Una taglia da 10 milioni su Mojtaba. Hegseth: lui sfigurato e i leader topi Articoli correlati Leggi anche: Hegseth: «Leader iraniani sottoterra come topi. Mojtaba ferito e spaventato». Teheran, raid su manifestazione: «C'è Larijani» Leggi anche: Hegseth: "Mojtaba ferito e spaventato, leader iraniani sottoterra come topi". L'Ft: Francia e Italia tentano il dialogo con l'Iran su Hormuz Contenuti e approfondimenti su Una taglia da 10 milioni su Mojtaba... Temi più discussi: Iran, Trump e la super taglia su Khamenei: la svolta in arrivo; Usa, taglia da 10 milioni per informazioni sui leader iraniani; Guerra Iran, Hegseth: Guida suprema ferita. Taglia da 10 milioni sui leader di Teheran; Hegseth: Khamenei ferito e sfigurato. E gli Usa mettono una taglia. Mattarella riunisce il Consiglio Supremo di Difesa. Usa: taglia da 10 milioni su Mojtaba KhameneiWashington offre ricompense fino a 10 milioni di dollari per informazioni sui vertici del regime iraniano nell’ambito dell’operazione Epic Fury Gli Usa mettono una taglia da 10 milioni su Mojtaba Kham ... liberoreporter.it Iran, scatta la caccia a Mojtaba Khamenei: Usa offrono 10 milioni. Trump: Regime al capolinea, colpiremo duroIl Dipartimento di Stato cerca informazioni su Mojtaba e i ministri chiave. Per la Casa Bianca il collasso è vicino ... affaritaliani.it MEDIO ORIENTE | Taglia da 10 milioni sui leader. Ma il regime sfida gli Usa in piazza. "Mojtaba sfigurato, si nasconde". Bombe su Teheran al corteo con Larijani e Pezeshkian #ANSA - facebook.com facebook Il segretario del consiglio supremo Larijani attacca il segretario alla Difesa Hegseth dopo gli insulti alla nuova guida suprema Mojtaba Khamenei x.com