? Domande chiave Cosa spinge Modric a scegliere il Real Madrid per il ritiro?. Chi sarà il nuovo responsabile dirigenziale nel progetto di Florentino Perez?. Come influirà il ritorno di Mourinho sulla carriera post-campo del croato?. Quale vuoto tecnico dovrà colmare il Milan dopo l'addio del numero 10?.? In Breve Modric ha collezionato 37 presenze con 2 reti e 3 assist per il Milan.. Il centrocrat croato compirà 41 anni nel mese di settembre.. L'ipotesi prevede un ritorno al Real Madrid con Jose Mourinho.. L'infortunio al volto è avvenuto dopo lo scontro con Manuel Locatelli.. Luka Modric lancia segnali di addio al Milan dopo un anno di impatto a San Siro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modric verso il ritiro: addio al Milan e possibile ritorno al Real

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Luka Modric Destroy Napoli

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#Modric, sconvolto per l'accaduto al #Milan, verso l'addio Lo scenario ritiro, il no a #Cardinale e #Ibrahimovic, l'ipotesi Real: cosa sta succedendo @acssste x.com

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Modric, messaggio al Milan: Va affrontata la dura realtà, non è finita come avremmo volutoLuka Modric ha dato tutto fino all'ultima partita, non riuscendo però a portare il Milan in Champions League. Ora uno degli interrogativi principali è che cosa farà il croato nel prossimo futuro, con ... tuttomercatoweb.com

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