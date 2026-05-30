Il calciatore ha commentato sui social che, sebbene la stagione sia difficile, non è ancora finita come speravano. Ha aggiunto che il suo futuro non è ancora deciso. Non sono state fornite altre informazioni sui piani futuri o sui dettagli della stagione. Il commento si concentra sulla percezione della situazione attuale senza ulteriori precisazioni.

Tra i vari punti di domanda che in questo momento abbondano sulle coordinate di Casa Milan, c'è anche quello - smisurato - sul futuro di Modric. Come era immaginabile, dopo l'addio del Milan alla Champions e ad Allegri, hanno iniziato a rincorrersi le voci più disparate sul suo futuro: se ne va di certo, no ci deve ancora pensare, probabile che resti perché comunque al Milan ci tiene. Tutto e il contrario di tutto. La verità è che al momento certezze non ce ne sono ancora e i fixing si rincorrono, ondivaghi. L'unica cosa sicura è che Luka nelle ultime ore ha raccolto i suoi pensieri sui social, affidandoli al web.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Modric: "Milan, è dura ammetterlo ma non è finita come avremmo voluto"

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