Milan Allegri | Modric? È voglioso di rientrare ma la sua stagione credo sia finita

Durante una conferenza stampa, l'allenatore del Milan ha commentato lo stato di forma di Luka Modric, sottolineando che il giocatore è desideroso di tornare in campo. Tuttavia, ha aggiunto che la sua stagione potrebbe essere già conclusa a causa di problemi fisici. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento in cui il centrocampista croato si sta allenando con il gruppo, ma senza garanzie di un suo impiego nelle prossime partite.

Lo scontro tra Luka Modric e Manuel Locatelli all'82' minuto di Milan-Juventus ha procurato al centrocampista rossonero un frattura delllo zigomo, con conseguente operazione perfettamente riuscita. La stagione del croato in Serie A è da considerarsi terminata: l'obiettivo resta quello di recuperare a pieno in vista dei Mondiali, in programma dall'11 giugno nelle Americhe. Nel frattempo, continua a tenere banco la questione rinnovo, con il club pronto ad attivare l'opzione per un altro anno, ma l'ex Real Madrid non ha ancora dato l'okay definitivo. Dell'infortunio di Modric ha parlato anche Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Milan.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Allegri: “Modric? È voglioso di rientrare, ma la sua stagione credo sia finita” Notizie correlate Il Milan perde il suo totem, stagione finita per Modric: contro la Juve la sua ultima in rossonero?Il Milan ha perso Luka Modric per il resto della stagione: la squadra di Massimiliano Allegri sarà costretta a giocare le ultime quattro partite di... Milan-Como, Allegri: “Con Fabregas non credo che ci sia un dibattito, solo complimenti”È da poco terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Milan-Como, recupero della 24ª giornata del campionato di Serie A... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Milan, Allegri sull'infortunio di Modric e il ricordo di Alex Zanardi; Milan, chi gioca al posto di Modric? Jashari vuole convincere Allegri; Dalla storia commovente sul n°46 al futuro di Allegri, Modric e non solo, Gabbia: Tutti al Milan vogliono che resti!; Milan, Modric vuole restare ma servono garanzie: dalla Champions ad Allegri, le mosse per blindarlo. Milan, Allegri: Ora niente mercato. Modric penso starà fuori fino a fine campionatoIl tecnico del Milan Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa la sfida di domani contro il Sassuolo, gara valida per la 35^ giornata di Serie. tuttomercatoweb.com Sassuolo – Milan, Allegri presenta la sfida: Bestia nera? Speriamo di noMassimiliano Allegri ha presentato la trasferta del Milan contro il Sassuolo nella conferenza stampa di vigilia. spaziomilan.it #Spalletti pre #JuveVerona bacchetta i suoi: "Col #Milan ci siamo adattati a loro e questo non mi piace". Coccole per #Yildiz: "Domani ci sarà, sono fortunato ad allenarlo". Sul futuro di #Vlahovic: "Se vuole restare Penso di sì, ha il ghigno giusto" #Juventus x.com Auguri, Beckham! Campione internazionale, ha vissuto due semestri intensi in rossonero nel 2009 e nel 2010, che hanno lasciato su di lui segni indelebili! "Al Milan ho capito fin dal primo giorno che respiravo la storia di un grande club. La storia è un v - facebook.com facebook