Luka Modri? si è rivolto ai tifosi del Milan sui social, ringraziandoli, dopo aver concluso la stagione senza qualificazione in Champions League. Il giocatore ha scritto un messaggio di addio, sottolineando che la stagione non è andata come sperato. Non sono state fornite ulteriori dichiarazioni o dettagli sul futuro.

L'approdo di Luka Modric al Milan nell'estate del 2025, arrivato a parametro zero dopo ben 13 stagioni leggendarie al Real Madrid, aveva rappresentato il coronamento di un sogno d'infanzia per il centrocampista, da sempre dichiaratosi sostenitore dei colori rossoneri. L'operazione, tuttavia, poggiava su solide ambizioni sportive: lottare per il vertice della Serie A e guidare il Milan verso il ritorno stabile nella Champions League. Il verdetto del campo, con il crollo finale contro il Cagliari, ha sancito il fallimento di entrambi i traguardi. L'accordo siglato un anno fa prevedeva una clausola specifica: un'opzione di rinnovo unilaterale a favore del calciatore per estendere il contratto fino al 30 giugno 2027, mantenendo l'ingaggio da 3,5 milioni di euro netti stagionali più bonus. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Modri?: “La stagione non è finita come avremmo voluto. Grazie, tifosi”. Messaggio di addio al Milan?

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