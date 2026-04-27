Milan le notizie top di oggi | Modric stagione finita? Grimaldo apre al trasferimento Spunta Gonçalo Ramos

Oggi si parla di aggiornamenti importanti per il Milan, con voci che riguardano l’infortunio di Modric e la possibile fine della sua stagione. Nel frattempo, Grimaldo ha dichiarato di essere aperto a un trasferimento, mentre spunta il nome di Gonçalo Ramos come possibile rinforzo. Le notizie sull’infermeria del club e le ultime sul calciomercato completano il quadro delle novità più recenti.

Dopo lo 0-0 contro la Juventus, ottenuto nella 34ª giornata del campionato di Serie A 20252026, Massimiliano Allegri ha concesso un giorno libero ai giocatori. Il pareggio di San Siro si è portato dietro diversi strascichi, ma ha anche evidenziato nuovi problemi che il Milan è pronto a risolvere nella prossima finestra estiva di calciomercato. Novità importanti anche sulle condizioni di Luka Modric, che nel pomeriggio si è sottoposto agli esami strumentali. Ecco le top news pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, lunedì 27 aprile 2026. Gli esami strumentali effettuati oggi da Luka Modric hanno evidenziato una frattura dello zigomo sinistro che richiederà un intervento chirurgico, previsto nelle prossime ore.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Modric, stagione finita? Grimaldo apre al trasferimento. Spunta Gonçalo Ramos Notizie correlate Goncalo Ramos Juventus, il portoghese resta una pista per l’attacco: spunta anche la formula per il trasferimento. Le novitàdi Francesco SpagnoloGoncalo Ramos Juventus, il portoghese rappresenta una soluzione importante per l’attacco soprattutto se il PSG dovesse aprire al... Milan, le notizie top di oggi: spunta Koné. Concorrenza spagnola per Gila. Si apre uno spiraglio per VlahovicMentre Massimiliano Allegri e la squadra preparano lo scontro diretto contro la Juventus, in programma a San Siro domenica prossima alle 20:45, la... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Calciomercato Milan, il Borussia spara alto per Guirassy: nuova idea Ramos in prestito. Milan, rivoluzione sul mercato in attacco: spuntano Goncalo Ramos e Igor ThiagoRivoluzione in vista sul mercato in attacco del Milan per la prossima stagione. Nessuna delle 5 punte attualmente in rosa (Fullkrug, Gimenez, Leao, Nkunku e Pulisic) può dirsi sicura di rimanere. L'al ... calciomercato.com Calciomercato Milan, rispunta Goncalo Ramos: assist di MendesCalciomercato Milan, per l'attacco della prossima stagione riprende quota la suggestione legata a Goncalo Ramos. I dettagli ... milannews24.com