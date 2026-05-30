Centinaia di manifestanti hanno bloccato il traffico in centro città, creando caos. Il blocco si è concentrato davanti alla sede di Fedex, che è stata scelta come punto di protesta. La viabilità della Tangenziale è stata interrotta, con lunghe code e rallentamenti. La polizia è intervenuta per gestire la situazione, che si è protratta per diverse ore.

? Domande chiave Perché i manifestanti hanno scelto proprio la sede di Fedex?. Come ha influito il blocco sulla viabilità della Tangenziale?. Perché l'Italia viene accusata di complicità nella crisi di Gaza?. Quale tragico episodio del maggio scorso è stato richiamato in piazza?.? In Breve Corteo di circa cento persone tra Modena Nord e Largo Garibaldi.. Partecipazione di sindacati Si Cobas, CUB, Sgb, Adl Varese e Usi Cit.. Blocco dell'uscita 9 della Tangenziale e di via Massarenti e viale Gramsci.. Riferimento all'incidente del 16 maggio che ferì otto persone a Largo Garibaldi.. Circa un centinaio di manifestanti hanno bloccato il traffico a Modena ieri, percorrendo quattro chilometri tra la zona artigianale di Modena Nord e il centro storico per protestare contro la gestione della crisi a Gaza e le condizioni lavorative. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, centinaia di manifestanti bloccano il traffico: caos in città

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