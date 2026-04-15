Durante la presentazione del nuovo piano per la mobilità leggera, noto come Moves, un intervento nei cantieri delle piste ciclabili ha causato un blocco totale del traffico sul ponte della Ghisolfa. La chiusura ha coinvolto migliaia di pendolari e lavoratori, creando disagi lungo tutta la viabilità circostante. La situazione si è protratta per diverse ore, impedendo il normale flusso di veicoli e causando code e ritardi.

Mentre la giunta comunale presentava il nuovo piano per la mobilità leggera denominato Moves, un massiccio blocco del traffico ha paralizzato il ponte della Ghisolfa, colpendo migliaia di pendolari e lavoratori. Il caos stradale si è concentrato proprio sul cavalcavia Bacula, dove i cantieri per la realizzazione di una nuova pista ciclabile hanno reso prigionieri gli automobilisti, creando un netto contrasto con le dichiarazioni ufficiali dei vertici amministrativi. Il divario tra la visione urbanistica e l’operatività urbana. Il mercoledì pomeriggio ha messo in luce una frattura profonda tra le strategie di pianificazione della città e le necessità quotidiane di chi deve spostarsi per lavoro o per gestire la famiglia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos alla Ghisolfa: i cantieri per le ciclabili bloccano il traffico

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