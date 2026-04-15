Oggi nella città si registrano numerosi disagi alla viabilità causati da cantieri e deviazioni lungo diverse arterie principali. Le operazioni di intervento tecnico programmate coinvolgono varie zone del centro e delle periferie, provocando rallentamenti e blocchi temporanei del traffico. La situazione si presenta particolarmente critica nelle aree dove sono in corso lavori di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali.

La mobilità urbana nella Capitale subisce oggi, mercoledì 15 aprile 2026, una serie di trasformazioni strutturali dovute a interventi tecnici programmati che interessano diverse zone della città. Nella tarda mattinata, intorno alle ore 11:30, le segnalazioni riguardanti i cantieri attivi hanno evidenziato impatti significativi sulla viabilità e sul trasporto pubblico, con chiusure stradali e deviazioni dei mezzi che richiedono una pianificazione alternativa per gli spostamenti nelle aree coinvolte. Interventi infrastrutturali e ripercussioni sui flussi stradali. Il tessuto urbano di Roma affronta una fase di manutenzione necessaria che tocca punti nevralgici della rete viaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, caos in viabilità: cantieri e deviazioni bloccano il traffico

Notizie correlate

Roma 3 aprile: traffico, cantieri e Via Crucis bloccano la cittàIl pomeriggio del 3 aprile 2026 vede Roma bloccata da ingorghi significativi sull’Anello, con code che si formano tra la Cassia bis e la Salaria...

Caos a Roma: pioggia e folla bloccano il traffico e il GRALa mobilità romana affronta un mercoledì di forti complicazioni a causa di una combinazione tra l’elevata affluenza dei pendolari e le precipitazioni...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Via Roma ancora nel caos. I lavori bloccano il traffico: Minibù fermi per un’ora; Caos Porta Santa Croce, il Comune decide di modificare la viabilità; Addio ai parcheggi a Roma, con l'arrivo della metro li hanno eliminati tutti | Residenti disperati; CAOS CANTIERE, IL SINDACO MODIFICA LA VIABILITA’.

Via Roma ancora nel caos. I lavori bloccano il traffico: Minibù fermi per un’oraAltra giornata di ‘passione’ per la viabilità a causa del cantiere a Porta Santa Croce. Cinquecento metri paralizzati tra via Dante e via Nobili con code lunghissime. La denuncia di un’autista di Til: ... ilrestodelcarlino.it

Roma – Auto divorata dalle fiamme sulla Tangenziale Est: traffico nel caos tra Verano e San GiovanniSul posto sono intervenuti i soccorsi e gli agenti della Polizia Locale per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area ROMA - Paura nel pomeriggio di ... etrurianews.it

Blitz antidroga a Roma, 13 arresti: il plauso di Gualtieri https://www.lacapitale.it/articolo/blitz-antidroga-a-roma-13-arresti-il-plauso-di-gualtieri facebook

In un post su Instagram, "Muro27" (Musulmani per Roma 2027) invoca un Tso per #MatteoSalvini. Il motivo L'evento in piazza Duomo organizzato per sabato x.com