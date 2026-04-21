A Reggio Calabria, si è tenuta l'inaugurazione della nuova sede della segreteria politica di Antonino Maiolino, un evento che coinvolge il centrodestra locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti politici e sostenitori, segnando un momento di attivazione sul territorio in vista delle prossime elezioni. L'apertura della sede ha attirato l'attenzione dei media e dei cittadini interessati alle future scelte politiche della coalizione.

A Reggio Calabria, l’inaugurazione della segreteria politica di Antonino Maiolino ha segnato un punto di svolta per il centrodestra locale in vista delle prossime consultazioni elettorali. L’evento, tenutosi il 20 aprile 2026, ha la partecipazione di figure chiave come il candidato sindaco Francesco Cannizzaro e l’europarlamentare Giusy Princi, oltre a una platea di sostenitori, amici e familiari riuniti per sostenere il progetto del consigliere comunale uscente. Radicamento territoriale e nuovi equilibri politici. La nuova sede politica aperta da Maiolino non è solo un ufficio, ma si configura come un presidio strategico per il rafforzamento della presenza del partito sul territorio reggino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: il centrodestra si mobilita con la nuova sede

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