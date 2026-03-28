Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile nella domanda di mobilità docenti 2026

Durante il question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con la partecipazione di Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda Unams, si è discusso della mobilità del personale docente. È stato precisato che il servizio prestato nelle scuole paritarie non viene considerato ai fini della domanda di mobilità per l'anno scolastico 2026.

Nel question time del 23 marzo 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Simone Craparo, rappresentante sindacale della Gilda Unams, si fa il punto sulla mobilità del personale docente. A partire dal 16 marzo è infatti aperta la finestra per la presentazione delle domande, con scadenza fissata al 2 aprile. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Presentato in Senato il DDL per riconoscere il servizio docente nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carrieraSi riapre in Parlamento il confronto sul riconoscimento del servizio svolto nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera del... Mobilità docenti 2026, nella domanda c’è il pulsante Calcola Punteggio per sapere con quanti punti si partecipa alle operazioniMobilità del personale docente ed educativo: è possibile presentare domanda fino al 2 aprile tramite Istanze online. Contenuti utili per approfondire servizio prestato Discussioni sull' argomento Graduatoria interna d'istituto: come si valutano i servizi di ruolo, pre-ruolo o su altro ruolo [Chiarimenti]; Mobilità 2026/2027: La valutazione del servizio non di ruolo; Docenti, il servizio nelle scuole paritarie non vale per stipendio e anzianità; Mobilità ATA: dove inserire l’anzianità di servizio nella domanda e quanti punti spettano. buonasera, il servizio di pre-ruolo svolto senza titolo (titolo acquisito successivamente) è dichiarabile nella domanda di mobilità mi riferisco al servizio prestato da laureanda in scienze della formaizione primaria. Grazie - facebook.com facebook I due agenti stavano rientrando dal servizio prestato in occasione delle Paralimpiadi di Cortina e hanno notato l'auto incidentata, finita contro un palo, a margine della carreggiata. x.com