Mobilità docenti 2026 prospetto organici e posti disponibili per i trasferimenti IN AGGIORNAMENTO

Per la mobilità dei docenti prevista per il 2026, alcuni Uffici Scolastici stanno rendendo pubblici i prospetti con gli organici e i posti disponibili per i trasferimenti. Le informazioni sono in fase di aggiornamento e riguardano le varie regioni, con dettagli sui posti disponibili e le procedure di mobilità. Finora, sono state pubblicate alcune tabelle che indicano le disponibilità per le diverse classi di insegnanti e le scadenze da rispettare.

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando i prospetti degli organici e gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobilità del personale docente per l’a.s. 2026-2027. prospetto organico: posti comuni n. 7.298 posti, posti di sostegno n. 1.198, il contingente dei posti di potenziamento è pari a 761 posti comuni e 50 posti di sostegno. Erasmus PLUS: webinar gratuito su programma, accreditamento e candidatura della tua scuola. GRATUITO Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie, tecniche efficaci in 4 webinar.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Notizie correlate

Mobilità docenti 2026, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 29 maggio. IN AGGIORNAMENTOMobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola...

Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [IN AGGIORNAMENTO]Dopo la chiusura delle domande presentate da docenti e personale ATA entro il 21 ottobre, gli Uffici scolastici provinciali stanno pubblicando gli...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mobilità docenti 2026, ecco i posti disponibili per i trasferimenti. Pubblicazione esiti il 29 maggio. IN AGGIORNAMENTO; Posti docenti e ATA disponibili dopo i pensionamenti 2026: gli elenchi provinciali [AGGIORNATO]; ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO: PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE - TUTTO CIO' CHE C'E' DA SAPERE - AGGIORNAMENTO: LA SITUAZIONE DELLE GRADUATORIE CONCORSUALI IN ATTO PER LE QUALI OCCORRE EFFETTUARE NOM; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'elenco completo anche ai fini degli elenchi regionali (AGGIORNATO AL 28 APRILE).

Mobilità docenti 2026/2027, maggio è un mese fondamentale. Ecco le date da tenere d’occhioIl mese di maggio è un mese particolarmente importante per la mobilità dei docenti che hanno fatto domanda di mobilità volontaria o che, essendo stati individuati perdenti posto, hanno presentato doma ... tecnicadellascuola.it

Supplenze docenti 2026/27: domanda dal 16 luglio. Ecco la CIRCOLARE con le istruzioni per 150 preferenze, continuità sostegno, prima fascia GPS sostegno e mini call veloceSupplenze docenti: con circolare n. 11814 del 6 maggio 2026 il Ministero dell'Istruzione e del merito ha fornito istruzioni e indicazioni 2026 ... orizzontescuola.it

Mobilità docenti 2026: dentro l’algoritmo, tra norme e vite che cercano un posto - facebook.com facebook

Mobilità docenti 2026: alcuni Uffici Scolastici stanno pubblicando gli elenchi dei posti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria di primo e di secondo grado della provincia distinti per tipologia, disponibili ai fini della mobi… x.com